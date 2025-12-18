【Full Stride】 2026年第1四半期 配信予定 価格：未定 Blue Bulletは、現在開発中のPC/PS5用ジョッキーレーシングゲーム「Full Stride（フルストライド）」のSteamストアページを公開し、ウィッシュリストへの登録受付を開始した。 「Full Stride」は、騎手視点と操作要素を特徴とするジョッキーレーシングゲーム。スピード