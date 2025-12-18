サッカー女子欧州CLのボーレレンガ戦でプレーするバイエルン・ミュンヘンの谷川萌々子（中央）＝17日、ミュンヘン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は17日、各地で1次リーグ最終第6戦が行われ、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）の谷川萌々子はホームのボーレレンガ（ノルウェー）戦で前半2分に先制点を挙げ、フル出場で3―0の快勝に貢献した。チームは4勝1分け1敗の勝ち点13で4