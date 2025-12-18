天津市にあるエアバスA320シリーズ旅客機のアジア最終組立ラインは12月17日、中国で組立を終えた800機目の旅客機を正式に引き渡しました。このエアバスA321Neo機は中国国際航空が受け入れて運航するもので、ビジネスクラス12席とエコノミークラス186席を備えています。エアバス天津最終組立ラインは2008年に稼働を開始し、エアバス初の欧州以外での民間旅客機の生産ラインとなりました。今年10月、エアバスは天津市で2本目のA320シ