全国高校駅伝（21日、京都市）に出場する福岡県内の4校のうち、県代表の女子・筑紫女学園、男子・福岡第一（いずれも福岡市）と北九州地区代表の男子・飯塚（飯塚市）の3校の選手らが16日、県庁を訪れ、上田哲子副知事に意気込みを語った。