農業をしながらさまざまな役職を務め、地域を振興したとして、福岡県みやま市の徳永順子さん（67）が、本年度の農林水産祭の「女性の活躍」部門で最高位の内閣総理大臣賞に輝いた。菜の花栽培を通した耕作放棄地の解消を主導し、市の農業委員会会長も10年近く務めるなど指導的立場の女性が少ない業界での「先駆者」ぶりが評価された。県内からの受賞は2020年度以来、5年ぶりとなる。