福岡市東区の九州大箱崎キャンパス跡地の再開発について、市は17日、2028年度に「第1期まちびらき」をし、36年度に大部分を完成させる事業基本計画案の概要を明らかにした。市議会定例会の福祉都市委員会で報告した。