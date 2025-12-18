フジテレビ系ドラマ『小さい頃は、神様がいて』(毎週木曜22:00〜)に出演する北村有起哉、仲間由紀恵、小野花梨、石井杏奈、小瀧望、近藤華、阿川佐和子、草刈正雄がこのほど、クランクアップを迎えた。最終話は、きょう18日に放送される。(左から)北村有起哉、仲間由紀恵夫婦役で共演した北村と仲間は、最後のシーンを撮り終えると、達成感と安堵の表情を見せた。小倉渉役の北村は「渉は泣き虫な役で、本当にたくさん泣きました。