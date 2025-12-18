この先一週間、北海道や東北、北陸、関東を中心に、気圧変化による影響度が大きくなりそう。気圧のアップダウンに敏感な方は、めまいや頭痛などに注意が必要です。今日18日は、高気圧に緩やかに覆われ、広い範囲で気圧が上昇。仙台と名古屋をはじめ、東北と東海で影響度が大きくなるでしょう。明日19日から20日は、この高気圧が東へ離れるため、全国的に気圧が下降。北海道や関東で影響度が大きくなりそうです。21日から22日は、低