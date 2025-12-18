ドル円理論価格1ドル＝154.47円（前日比+0.10円） 割高ゾーン：155.06より上 現値：155.52 割安ゾーン：153.87より下 過去5営業日の理論価格 2025/12/17154.36 2025/12/16153.26 2025/12/15152.85 2025/12/12154.20 2025/12/11153.87 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動