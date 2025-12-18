プロボクシング前東洋太平洋フェザー級王者でWBAスーパーフェザー級3位の堤駿斗（26＝志成）が27日にサウジアラビア・リヤドで予定されている試合を眼窩（がんか）底骨折のため欠場すると17日（日本時間18日）、米老舗専門誌「ザ・リング」が報じた。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）らが出場する興行「THERINGV:NIGHTOFTHESAMURAI」でWBA同級正規王者ジェームス・ディケンズ（34＝英国