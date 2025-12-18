サッカーのイングランド・プレミアリーグでクリスタルパレスに所属する日本代表MF鎌田大地（29）が、右太腿裏の負傷で8〜10週間離脱する見通しになった。グラスナー監督が17日の会見で明らかにした。14日のマンチェスター・シティー戦でヘディングで相手と競り合って着地した際に患部を負傷。指揮官は「深刻なハムストリングの負傷で少なくとも8〜10週間は離脱するだろう。着地の仕方と体勢によるものだ。（体を）過度に伸ばし