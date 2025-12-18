日経平均株価が大幅に値下がりし、4万9000円台を割り込んでいます。【映像】日経平均株価の動き18日の東京株式市場は、17日のアメリカ市場でハイテク銘柄を中心に構成するナスダックが2％近く下落した流れを受けて、取引開始直後から半導体関連株を中心に売りが進み、日経平均株価の下げ幅は一時800円を超えました。取引時間中に4万9000円台を割り込むのは先月26日以来です。外国為替市場では少し円安が進み、1ドル＝155円台