2026年1月29日に初開催される『Bリーグドラフト2026』。2026年秋から始まる新B1「Bプレミア」入りを目指す選手たちにとって、その舞台はキャリアの行方を左右する大きな分岐点となる。日本バスケットボール界の未来を担う若者たちは、どのような思いでこの新たな挑戦に踏み出しているのか。今回はドラフト志望届を提出した身長186センチのガード、西村月冴にインタビューした。 宇都宮ブレックスの