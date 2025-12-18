ソフトバンクグループがウリ気配スタートで大幅反落、中期波動の分水嶺として意識される２６週移動平均線を下放れるかどうかの正念場を迎えており、マーケットの注目度も高まっている。前日の米国株市場では再びハイテク株への売り圧力が再び強まり、ナスダック総合株価指数は４００ポイントを超える下げとなったほか、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も３．８％安と大きく