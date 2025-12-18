恵和は続伸。１７日取引終了後、２５年１２月期の配当予想を３５円から４０円（前期３５円）に増額修正すると発表した。株主資本配当率（ＤＯＥ）４％・配当性向３０％を目安とする配当方針に加え、業績の進捗や財政状態などを総合的に勘案した。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS