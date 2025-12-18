協立情報通信は高い。１７日取引終了後、２６年３月期単独業績予想について営業利益を３億６０００万円から４億４０００万円（前期比４７．７％増）へ上方修正すると発表した。ソリューション事業における更新需要の取り込みやクロスセルの強化に伴う収益性向上などが要因。売上高については従来予想を据え置いた。また、配当予想を５５円から６５円（前期５５円）に増額した。好感した買いが入っている。 出所：MINKAB