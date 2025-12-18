きょう東証グロース市場に新規上場したミラティブは、公開価格と同じ８６０円ウリ気配でスタートし、その後も気配値を切り下げていたが、午前９時２４分に公開価格を１０９円（１２．７％）下回る７５１円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS