Ｓ＆Ｊは５日続伸。１７日取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は１６万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．８７％）、または３億円。期間は１２月１８日～来年３月２４日。これが手掛かりとなっている。 出所：MINKABU PRESS