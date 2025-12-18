[12.17 スコットランド・プレミアリーグ第11節 ダンディー・U 2-1 セルティック]セルティックの日本代表FW前田大然が17日、スコットランド・プレミアリーグ第11節ダンディー・ユナイテッド戦(●1-2)で今季6点目を挙げた。6位ダンディー・Uのホームに乗り込んだ2位セルティック。前半13分、カウンターから左サイドの前田がパスを受けると、中へ行くと見せかけて切り返し、DFを振り切る。スピードに乗ったままペナルティエリア左