フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が17日、自身のインスタグラムを更新。事務所の後輩、高木由梨奈アナウンサー（29）の結婚式参列ショットを披露した。「事務所の後輩、ゆりなちゃん @yurina_takagi の結婚式へ」と記し、昨年結婚した高木アナと俳優の岸田タツヤ夫妻の結婚式に参列したことを報告。「ヘアセットは名古屋の美容室でしてもらいました@hotpepperbeauty_hair で探して、ヘアセットの上手そうな所へ…！！」と