パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が18日、自身のインスタグラムを更新。五輪メダリストの59歳誕生日を祝う食事会ショットを披露した。「昨晩は仲良し有ちゃんのリアル誕生日を友達の飯塚シェフがオーナーシェフを努める『Ryuzu』でお祝い致しました」と書き出すと、フレンチレストランでグラスを傾ける自身と女子マラソン五輪メダリストで日本陸連会長の有森裕子氏のショットをアップ。「昨年のリアル誕生日は『鮨かねいし』で