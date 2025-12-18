【メジャー2025「データ野球」の内幕 】#3【データ野球】「最強打線」はコンタクト率の高い打者と長距離砲との混成ラインアップコンタクト率の高い野手と強打者との組み合わせをうまく実現し、毎年のようにプレーオフに進出していたチームがある。ヒューストン・アストロズだ。2017年以降、8年連続でプレーオフに進出、うち17、22年にはワールドチャンピオンに輝いている。アストロズがプレーオフ常連のチームとなる礎を築い