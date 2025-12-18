来秋ドラフト1位候補が全員狙われる──。【専大松戸・持丸監督コラム】「対外試合禁止期間」に見直しの声があっても、私は気に入っているんです仙台大の最速159キロ右腕で来秋ドラフト上位候補の佐藤幻瑛（3年=柏木農）が、米大リーグ挑戦を見据えて米国の大学に編入すると日刊スポーツに報じられ、波紋が広がっている。だが、いわゆる「直メジャー」を目指す可能性があるのは、この大学生だけじゃない。横浜の最速154キロ