今季のワールドシリーズでドジャースと対戦したブルージェイズの主砲ウラディミール・ゲレーロJr.（26）が日本時間16日、来年3月のWBCにドミニカ共和国代表として出場することが明らかになった。大谷翔平の「投げたい気持ち」に拍車をかける“因縁の先輩”エンゼルス菊池雄星のWBC参戦ゲレーロは2021年、エンゼルス時代の大谷翔平（31=現ドジャース）を抑えてア・リーグ本塁打王（48本）を獲得した長距離砲。すでに同国からは