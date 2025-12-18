2015年、ある美容師にドライヤー選びを尋ねると「大風量で安ければいい」と返された。業務での激しい使用でケーブルが断線しやすいため、消耗品と割り切るプロの論理だ。日中関係の悪化がもたらす「生活格差」…100均に並ぶ“Made in China商品”にもいずれ余波がだが、パナソニックは逆の道を歩んだ。1997年ごろから研究を重ね、コストダウンではなく、毎日使うことで髪質改善を目指す「ヘアケア」という付加価値を追求し