【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】佐川氏のメールが残っていない重大事実…片山財務相まるで他人事「こういうことが起きると誰も思ってなかった」「当局（近畿財務局）に寄せられた意見等の中で、重みのあると感じたものを関係者に共有します」森友事件を巡る公文書改ざんを苦に命を絶った財務省近畿財務局の赤木俊夫さん。彼が残したメールの文書約3万5000枚が12月17日、新たに開示された。妻の赤木雅子さんの求めに応じて今年4