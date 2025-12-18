2026年の元日に、13年ぶりに「クイズ＄ミリオネア」（フジテレビ系）が復活することが、12月17日に明らかになった。【もっと読む】月9「ヤンドク！」決定の橋本環奈 ドラマは「得意分野」と「苦手分野」混在の様相「ミリオネア」は2000年から07年まで、故みのもんたさんの司会でレギュラー放送。その後も13年まで、みのさんの司会で特番放送が続いた。みのさんの「ファイナルアンサー？」という決めゼリフを覚えている人も多いは