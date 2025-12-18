ユニークなカプセルトイを続々と発売するキタンクラブから、カプセルトイ 「ことりの休日 ぐうたらスズメ」が新発売。「ヤンキースズメ」、「くつろぎインコ」等…小鳥たちのコミカルな姿をリアルな造形で表現した「ことりの休日」シリーズの新作として登場の本アイテムでは、“ただただ家でぐうたらする”スズメたちをフィギュア化。ラインナップは全４種類。投げ足座り（みかんの皮＋コップ）頬杖（お菓子）体育座り（座布団）へ