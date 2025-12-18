篠原涼子（52）が主演し、来年1月スタートの日本テレビ系新日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」。篠原は鈴木雅之（69）とのデュエット曲「Canaria」で主題歌も担当すると12月17日に報じられ、話題になっている。歌手として、同じレーベルだった数十年前、鈴木が「いつか一緒にやろう」と声をかけていて、その約束を叶えるべく篠原にオファーを出したそうで、篠原は「大先輩である鈴木雅之さんとご一緒