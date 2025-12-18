2005年12月8日にスタートしたAKB48が、12月8日に20周年を迎えた。【もっと読む】AKB48が紅白で復活！“神7”不動人気の裏で気になる「まゆゆ」の行方…体調は回復したのか？2009年から2019年まで「NHK紅白歌合戦」に連続出場していたが、人気メンバーは去り、往年の勢いは失われ、2020年はついに落選。それ以降も復活することはなかったが、今年6年ぶりに、紅白に出場することが発表された。現役メンバーに加え、前田敦子・高