トランプ米大統領が17日、ホワイトハウスの通路に展示された米国歴代大統領の写真の下に冷やかすような別途の説明が書かれた銘板が設置された。トランプ大統領は第2次政権発足後、ホワイトハウス西側別館外部通路に歴代大統領の写真を展示し、バイデン前大統領の代わりに「オートペン（自動署名機）」の写真を掲示したのに続き、今回は銅板製の業績説明を追加した。バイデン前大統領の代わりに掲示されオートペンの写真の説明には