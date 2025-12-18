米国が日本からの輸入自動車に対する追加関税を半減して３か月が過ぎ、対米輸出に持ち直しの動きが出てきた。財務省が１７日発表した１１月の貿易統計（速報）で、米国向けの自動車輸出額は８か月ぶりに前年同月を上回った。ただ、関税は依然として経営の重荷で、各社は現地生産の増強を図る。米国生産車の逆輸入の検討も進めている。（奈良橋大輔、土居宏之）関税率は２・５％→２７・５％→１５％１１月対米輸出は回復「日本車