アイモバイルは、ふるさと納税サイト「ふるなび」の旅行体験型返礼品「ふるなびトラベル」の利用可能施設数が1万軒を突破した。「ふるなびトラベル」は、ふるさと納税先のホテルや飲食店などの提携店で無期限に利用できる電子ポイント「ふるなびトラベルポイント」を、返礼品として受け取れるサービス。寄附金額は1万円以上100円単位で任意の金額の設定が可能で、付与率は寄附金額の30％相当で即時付与される。導入自治体は136自治