セリアで『卵焼きターナー』が気になって購入してみたところ、想像以上に便利で驚きました！こちらは卵焼き専用のフライ返しなのですが、卵を混ぜる作業から盛り付けまで、これ1つで完結するという優れもの。使いやすさに追求された形状で、それぞれの作業がやりやすいです！洗い物も減るので楽になりますよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：卵焼きターナー価格：￥110（税込）サイズ（約）：全長19.8cm販売ショップ：セ