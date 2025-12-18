お菓子や乾物の袋の口を閉じるのに便利な袋止めクリップ。100均でもさまざまな種類が販売されていますが、ダイソーで珍しいタイプの商品を発見しました！なんと、裏面にマグネットがついていて、冷蔵庫などにぴたっとくっつけて保管できる便利なグッズ。袋の口もがっちり止められます。ただ、ちょっと惜しい点が…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マグネット付クリップ（3本、11.5cm）価格：￥110（税込）販売ショップ