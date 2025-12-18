ダイソーの季節もの売り場で、ふわふわのエコファー仕様のイヤーウォーマーをゲットしました！肌触りがよく、耳元をすっぽりと覆って温めてくれます。さらに、折りたたみ式でコンパクトに持ち歩けるのが嬉しいポイント！「身軽にお出かけしたい」「外したときに邪魔になるのが嫌…」という方にもおすすめです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：イヤーウォーマー（折りたたみ、エコファー）価格：￥550（税込）販売ショッ