重機をトラックから降ろす作業中に男性が足を滑らせ、大ケガをしました。 警察によりますと、17日の午前8時ごろ、山形県天童市下荻野戸の県道天童山寺公園線で、クレーン付きトラックの荷台から小型ショベルカーを降ろす作業をしていたところ、作業をしていた男性が小走りで移動していた際に足を滑らせ、荷台から転落しました。 この事故で、東根市長瀞の会社員の男性（52）が、右足のかかとの骨を折る大ケガをしま