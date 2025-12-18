クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、日本代表MF鎌田大地の状態について言及した。17日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。フランクフルト時代の“恩師”でもあるグラスナー監督のもと、今やクリスタル・パレスに欠かせぬ存在となっている鎌田。在籍2年目の今シーズンはひざの負傷でプレミアリーグ開幕から2試合を欠場したものの、その後は14試合連続でスタメンに名を連ね、中盤で好守に