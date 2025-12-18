3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！言葉のセンスが試される問題に挑戦してみましょう。問題：□□□ごく／かん□□□／□□□し□に入るひらがな3文字は何でしょう？□□□ごくかん□□□□□□し答えを見る↓↓↓↓↓正解：りょう正解は「りょう」でした。▼解説それぞれの言葉に「りょう」を入れると、次のようになります。りょうごく（両国）かんりょう（官僚）りょうし（漁師）すべて正しい言葉にな