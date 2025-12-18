三井不動産は2026年より、「三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ」「アーバンドック ららぽーと豊洲」「ららぽーと柏の葉」「ららぽーと横浜」の首都圏4施設で、順次大規模リニューアルを実施する。現在放映中のCM三井ショッピングパーク ららぽーと「変わる。ららぽーと/ブレイキン」編4施設は2006年から2007年にかけて開業した施設で、開業20周年の節目を迎える。スポーツ・エンターテインメント連携のさらなる加速を主