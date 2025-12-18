バレーボール世界クラブ選手権１次リーグ（１７日＝日本時間１８日、ブラジル）、日本代表キャプテン石川祐希（３０）が所属する欧州チャンピオンのペルージャ（イタリア）は西田有志（２５）らが所属のアジア２位・大阪ブルテオン（日本）にセットカウント３―２（２３―２５、２５―１６、２５―２２、２３―２５、２３―２１）で勝ち、今大会２勝目を挙げた。日本選手所属クラブによる決戦。大阪Ｂは西田が奮闘し、欧州王者