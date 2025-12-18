【HG ガンダムTR-1[ヘイズル改]イカロス・ユニット装備(ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに)】 12月18日12時 予約開始 2026年3月 発送予定 価格：4,620円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG ガンダムTR-1[ヘイズル改]イカロス・ユニット装備(ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに)」を2026年3月に発売する。12月18日12時よりプレミアムバンダイで予約