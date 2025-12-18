この結末を誰が予想したでしょうか？ 12月17日に放送された『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）最終回に、視聴者からは「せつない」「悲劇で喜劇」など様々な感想が。脚本の三谷幸喜は、この作品で何を言いたかったのか――。ほぼ毎話のレビューをしてきたドラマ・演劇批評家の木俣冬さんが、振り返ります。（以下、木俣さんの寄稿。ネタバレを含みます）。◆三谷幸喜が、まさかの井上ひさ