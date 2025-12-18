女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「腸活」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年12月1日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝お酢といえば、調味料の定番ですよね。「酢酸」など、健康＆ダイエット効果のある成分が豊富なので、積極的に使いたい調味料の1つ。実際に、医学の父として有名なヒポクラテスが、治療のために使用していた記録が残っているみたいです（※1）