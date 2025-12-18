締めつけから解放されたい冬の日常に、やさしく寄り添う新提案。ブラレスウェアブランドno-bu（ノーブ）が、女性の声をもとに進化させた新作8点を発売します。ノーブラでも安心して外出できる設計と、心身をゆるめる着心地を両立したラインナップは、年末の忙しさで疲れがちな時期にぴったり。自分の感覚を大切にする“ご自愛時間”を、毎日の服選びから始めてみませんか。 進化した第3世代胸パッド no-buの新作