山上徹也被告2022年7月に奈良市で参院選の応援演説中に安倍晋三元首相が銃撃され死亡した事件で、殺人などの罪に問われた山上徹也被告（45）の裁判員裁判の論告求刑公判が18日、奈良地裁（田中伸一裁判長）で開かれる。公判で被告は「私のしたことに間違いありません」と殺人罪の起訴内容を認めている。最大の争点は量刑で、検察側の求刑内容が注目される。公判は同日、検察側の論告求刑、弁護側の最終弁論、被告の最終意見陳