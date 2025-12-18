V効果は、強烈だった。BTSメンバーVがスキンケアブランドYunth（ユンス）のグローバルアンバサダーに選定されて1カ月が立った。その間、売り上げが200％急増した。韓国メディアが報じた。韓国メディアのスターニュースは18日「海外メディアPop Core（ポップコア）は最近『Yunthが、Vをグローバルアンバサダーに任命して以後、すごい成長を経験した』と報道した」と伝えた。同メディアは「Vは、Yunthと10月29日に契約した。その後、