俳優の木村文乃(34)が公開した、2歳の我が子の最新ショットに反響が寄せられている。【映像】つまみ食いする木村文乃の2歳の子供これまでにもInstagramで、様々なレパートリーの手料理や「チビうさごはん」という我が子への食事を紹介している木村。つまみ食いをしている我が子の最新ショット12月16日の投稿でも、「サワラの塩焼き」「レンコンと豚バラの甘辛炒め」などの手料理を紹介し、「後半の写真はきょうのドロボウさ