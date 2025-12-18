お笑いコンビ「デンドロビーム」カモシダせぶん（37）が18日、自身のXを更新。第1子が誕生したことを報告した。カモシダは「【ご報告】」とし「先日、父親になりました。本当です」と発表。「妻と、産婦人科の方々と、我が子に感謝です！今後も頑張ります！！！」と意気込んだ。松竹芸能タレントスクール東京校10期生出身のカモシダは2006年7月に同じく松竹芸能所属のせつことお笑いコンビ「シャンゼリーゼ」を結成。その後