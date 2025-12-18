2025年12月1日から2026年2月28日まで、東京ドームホテル（東京都文京区後楽1-3-61）6階ダイニング「ドゥ ミル」にて「フランス産高級食材で織りなす冬の特別コース」が提供されています。豊富な種類を揃えているワインと一緒にオマールブルー、黒トリュフ、仔羊などの高級食材や、希少価値がある食材を使用したコース料理です。アミューズには黒トリュフが飾られたサラダ、オードブルではフォワグラのポワレ、スープや魚料理。肉料